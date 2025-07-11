Прогуливал историю: Зеленский опозорился в Европе перед польским президентом

Также вспомним, что Зеленский долгое время кичился своим образованием. Говорил, что учился хорошо и упорно. Но если все так, как говорит Зеленский, почему же «польскую страницу» он все-таки пропустил? Или же киевскому лидеру просто не хочется открыто поддерживать репрессии украинских националистов, находясь за пределами Украины?