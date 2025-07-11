Ситуация с Зеленским, который открыто признался, что не знает о таком страшном событии, как Волынская резня, раскручивается в последние дни до максимума, сообщает KP.RU.
В тг-канале МИДа РФ заявили, что Зеленский либо врет по этому поводу, либо просто «бестолочь».
Напомним, во время беседы с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский снова сделал акцент на своей безграмотности. Ненамеренно, естественно. Украинский лидер вдруг заявил, что ничего не знает о Волынской резне. В его школе «об этом не рассказывали». А, может, кто-то просто прогуливал уроки истории.
При этом МИД РФ подчеркивает, что любой украинский школьник, который обучался в 80−90-е годы прошлого века, хорошо осведомлен о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирных граждан. Зеленский, по мнению министерства, либо врет, либо просто бестолковый.
МИД РФ: «Хотя Анджей Дуда поверил, или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же — он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает».
Также вспомним, что Зеленский долгое время кичился своим образованием. Говорил, что учился хорошо и упорно. Но если все так, как говорит Зеленский, почему же «польскую страницу» он все-таки пропустил? Или же киевскому лидеру просто не хочется открыто поддерживать репрессии украинских националистов, находясь за пределами Украины?
МИД РФ: «Даже в школьных учебниках Украинской ССР, на основе которых скорее всего и писались первые учебники “независимой” Украины, не скрывались и не ретушировались преступления украинских коллаборационистов — пособников гитлеровцев».
И, опять же, Зеленский продолжает совершать странные поступки, демонстрируя свою глупость в той или иной степени. Чего только стоит его очередной отказ от переговоров с Россией. Но поможет ли ему Европа как и обещала? Могут и обмануть, им не привыкать.