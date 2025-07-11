Корейцы на Сахалине приготовили кимчи для бойцов СВО

Участникам специальной военной операции (СВО) отправят больше острой кимчи в зону боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал АСТВ.
Отмечается, что идея отослать бойцам больше острой еды изначально была предложена корейцами, которые проживают на Сахалине.
В ОНФ рассказали, что сейчас российским военным не хватает корейской еды. При этом достать ту же самую кимчи в Донбассе не представляется возможным.
В результате сахалинские корейцы придумали специальную пасту, благодаря которой свежесть острого блюда сохраняется надолго. Общими усилиями удалось приготовить и отправить около 600 кг кимчи в зону боевых действий.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как участники московских ярмарок помогают бойцам СВО. С момента начала спецоперации участники московских ярмарок передали свыше 250 тонн товаров и продовольствия военнослужащим и населению новых российских регионов.