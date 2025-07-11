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«Террористическое отребье»: Захарова жестко отреагировали на удар по пятиэтажке в Алешках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что после ударов ВСУ обрушилась половина пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области, где под завалами могут оставаться десятки людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что после ударов ВСУ обрушилась половина пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области, где под завалами могут оставаться десятки людей.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан», — отметила дипломат в интервью агентству ТАСС.

Она также отметила, что этим оружием уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры.

По словам Захаровой, все эти факты известны, но поставщики оружия «продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в жилую пятиэтажку в Алешках попали две украинские авиабомбы. «Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди», — подчеркнул он.

По словам Сальдо, поисковые работы осложнены, так как в небе находятся вражеские дроны.

Читайте материал: «“Сигнал самого высокого уровня”: Зеленский объявил о возобновлении поставок оружи».

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