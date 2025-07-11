Глава службы ООН заявила об усталости от конфликта на Украине

Она отметила, что МОМ и другие агентства ООН уже столкнулись с серьезной нехваткой финансирования после прихода к власти в США Дональда Трампа, который объявил об отказе Вашингтона спонсировать многие международные программы помощи мигрантам по всему миру. Поуп оценила дефицит бюджета своей организации из-за политики Трампа в $1 млрд.