По словам источника агентства, удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе.
«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143 ОМБр», — отметил он.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские спецслужбы готовы предоставить России координаты подразделения ВСУ. Они хотят это сделать для организации провокации внутри страны.