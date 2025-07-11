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ВСУ начали атаковать свои же войска из-за потери связи в Харьковской области

Украинские артиллерийские подразделения и операторы БПЛА атакуют позиции 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. По данным ТАСС, полученным от источника в силовых структурах, «дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.

Источник: Life.ru

По словам источника агентства, удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе.

«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143 ОМБр», — отметил он.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские спецслужбы готовы предоставить России координаты подразделения ВСУ. Они хотят это сделать для организации провокации внутри страны.

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