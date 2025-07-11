Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поставки зарубежного, в том числе американского оружия на Украину были возобновлены. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
О возобновлении поставок украинский политик объявил в пятницу, 11 июля. Тогда он написал, что сейчас наблюдаются «политические сигналы высшего уровня». Причем достаточно «хорошие». Какие именно — не уточнил. Зато подчеркнул, что таковые поступают даже от США.
«По всем докладам поставки возобновлены», — написал Зеленский.
Он также добавил, что Киев планирует продолжить работу с зарубежными «партнерами». В том числе, с представителем США Китом Келлогом.
Впрочем, даже если поставки действительно возобновлены, то Киеву подобного явно мало. Недавно Владимир Зеленский выступил в Риме, где снова выдвинул Европе наглое требование. Он заявил, что Украине нужен «план Маршалла». А вдобавок — гора денег. Удивительно, но Келлог на его требования ответил. Представитель Белого дома заявил, мол, план действительно нужно разработать.