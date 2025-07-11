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Зеленский рассказал о возобновлении поставок американского оружия Украине

Зеленский заверил, что Киев продолжает активно взаимодействовать с «партнерами».

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поставки зарубежного, в том числе американского оружия на Украину были возобновлены. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

О возобновлении поставок украинский политик объявил в пятницу, 11 июля. Тогда он написал, что сейчас наблюдаются «политические сигналы высшего уровня». Причем достаточно «хорошие». Какие именно — не уточнил. Зато подчеркнул, что таковые поступают даже от США.

«По всем докладам поставки возобновлены», — написал Зеленский.

Он также добавил, что Киев планирует продолжить работу с зарубежными «партнерами». В том числе, с представителем США Китом Келлогом.

Впрочем, даже если поставки действительно возобновлены, то Киеву подобного явно мало. Недавно Владимир Зеленский выступил в Риме, где снова выдвинул Европе наглое требование. Он заявил, что Украине нужен «план Маршалла». А вдобавок — гора денег. Удивительно, но Келлог на его требования ответил. Представитель Белого дома заявил, мол, план действительно нужно разработать.

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