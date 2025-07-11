Зеленский рассказал о возобновлении поставок американского оружия Украине

Впрочем, даже если поставки действительно возобновлены, то Киеву подобного явно мало. Недавно Владимир Зеленский выступил в Риме, где снова выдвинул Европе наглое требование. Он заявил, что Украине нужен «план Маршалла». А вдобавок — гора денег. Удивительно, но Келлог на его требования ответил. Представитель Белого дома заявил, мол, план действительно нужно разработать.