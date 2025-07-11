Путин поздравил писателя Захара Прилепина с юбилеем

Президент также акцентировал внимание на значительном жизненном опыте Прилепина, включая службу в силовых структурах и участие в антитеррористических операциях. Была отмечена его деятельность в Союзе писателей России, а также его приверженность патриотическим идеалам и вклад в укрепление суверенитета страны.