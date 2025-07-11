Путин поздравил писателя Захара Прилепина с юбилеем

В честь юбилея писателя Захара Прилепина, которому 7 июля исполнилось 50 лет, российский лидер Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму.
На премьерном показе документального фильма «Родня о Захаре» в Москве, продюсер картины Иван Андреев огласил текст послания.
В телеграмме, адресованной Евгению Николаевичу Прилепину, глава государства отметил богатый жизненный путь юбиляра, предшествовавший его приходу в публицистику, литературу и искусство.
«Уважаемый Евгений Николаевич, поздравляю вас с 50-летием. Вы получили глубокие знания о реальных событиях, о разных судьбах людей, они, безусловно, оказали влияние на ваше творчество, а талант, умение писать ярко, искренне, достоверно помогли вам завоевать профессиональное признание и любовь читателей», — говорится в телеграмме.
Президент также акцентировал внимание на значительном жизненном опыте Прилепина, включая службу в силовых структурах и участие в антитеррористических операциях. Была отмечена его деятельность в Союзе писателей России, а также его приверженность патриотическим идеалам и вклад в укрепление суверенитета страны.
В завершение телеграммы выражалось уважение к твердой гражданской позиции писателя и его активному участию в защите национальных интересов, безопасности и независимости России. Президент пожелал Захару Прилепину крепкого здоровья, процветания и всего наилучшего.