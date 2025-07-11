Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: медики в зоне СВО начали применять сухую плазму крови

Преимущество сухой плазмы состоит в том, что она не требует особых условий хранения и легка в транспортировке.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи в зоне боевых действий на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Преимущество сухой плазмы состоит в том, что она не требует особых условий хранения и легка в транспортировке», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что, поскольку вес пакета сухой плазмы равен около 75−90 грамм и представляет собой порошок, он очень устойчив к механическим воздействиям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудит командировки гражданских врачей в госпитали в зоне СВО. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с Минобороны и правительством.