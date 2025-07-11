«Война неизбежна»: На Западе рассказали, что ждёт Россию после перемирия на Украине

«Изощрённая гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — пишет Корыбко.