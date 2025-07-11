«Изощрённая гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — пишет Корыбко.
Обозреватель подчёркивает, что даже в самом оптимистичном сценарии, при котором президент США Дональд Трамп сможет убедить Владимира Зеленского пойти на уступки России и заключить соглашение, это не сможет предотвратить гибридную войну.
Запад намерен использовать три основных рычага давления на Россию. Первый — это технологическое превосходство в сфере нейросетей и интернет-технологий. Второй — стратегия, сочетающая сдерживание Китая со стороны США и поддержку Евросоюза в его давлении на Россию, что создаст комплексную систему сдерживания. Третий — использование искусственного интеллекта в информационном пространстве.
Ранее Life.ru сообщал, что британцы уже начали готовиться к апокалипсису. Они лихорадочно скупают продукты, воду и оборудование, готовясь к худшему. Особую тревогу вызывает перспектива ядерного конфликта, который многие считают вполне реальным.