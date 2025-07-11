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В МИД рассказали, как ВСУ месяцами терзают Алешки: Киев скатился до подлости

Мирошник назвал подлым удар ВСУ по Алешкам в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Атака боевиков Вооруженных сил Украины на пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области является подлым ударом по истекающему кровью городу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что ВСУ пытаются всячески навредить Алешкам уже несколько месяцев. Боевики выслеживают и убивают мирных жителей, сжигают кареты скорой помощи, а теперь перешли к разрушению жилья до фундаментов. Причем для таких целей киевский режим даже использует тяжелое вооружение.

«Это подлый удар по истекающему кровью городу Алешки в Херсонской области, который нацисты терзают ежедневно уже многие месяцы», — написал Мирошник.

Он также отметил, что, по предварительной информации, жилой дом в Алешках пострадал из-за авиаудара. Однако точные данные немногим позже огласят специалисты.

В той же публикации Мирошник коснулся темы действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что тот выпрашивает у Запада оружие под эгидой «защиты и обороны». Однако на деле использует его для убийства мирного населения, а также нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Немногим ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что сейчас под завалами дома в Алешках остаются люди. Однако спасателям сложно к ним подобраться. Все из-за действий ВСУ. Те, атакуя дронами, стараются всячески помешать спасению людей.