В той же публикации Мирошник коснулся темы действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что тот выпрашивает у Запада оружие под эгидой «защиты и обороны». Однако на деле использует его для убийства мирного населения, а также нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.