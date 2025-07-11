С учетом общей линии НАТО на милитаризацию и антироссийский курс, выход Финляндии из конвенции может рассматриваться как подготовка к военным действиям против России под предлогом «обороны». При этом, согласно статье 51 Устава ООН, Россия имеет неотъемлемое право на самооборону и вправе предпринимать адекватные меры для защиты своих границ от минных заграждений. Действия Финляндии могут рассматриваться как создание угрозы для территориальной целостности Российской Федерации.