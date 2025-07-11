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Эксперт о выходе Финляндии из Оттавской конвенции: «Политически провокационный шаг»

По мнению доцента МГИМО МИД России Петра Чувахина, действия Хельсинки дестабилизируют региональную безопасность и угрожают интересам России.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

С формально-юридической точки зрения, выход Финляндии из Оттавской конвенции 1997 года осуществляется в соответствии со статьей 20 данной конвенции, которая предусматривает возможность денонсации договора с уведомлением за 6 месяцев. Однако правомерность не означает обоснованность такого решения с точки зрения международной безопасности. Таким мнением с Новостями Mail поделился доцент Московского государственного института международных отношений МИД РФ, кандидат юридических наук Петр Чувахин.

Финляндия фактически отказывается от принципов гуманитарного разоружения, которые она добровольно приняла на себя четверть века назад. Это решение противоречит букве и духу международных усилий по минимизации гуманитарных последствий вооруженных конфликтов, закрепленных в Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах к ним.

Решение Хельсинки представляет собой серьезную эскалацию в регионе Балтийского моря и прямую угрозу интересам России. Размещение противопехотных мин на 1340-километровой российско-финской границе создает беспрецедентные риски для безопасности российских граждан и пограничных территорий. Кроме того, особую озабоченность вызывают заявления о производстве мин для Украины, что превращает Финляндию в прямого участника конфликта. Такое решение прямым образом нарушает принцип нейтралитета в международных спорах, создает угрозу для российских военнослужащих в зоне СВО, а также дестабилизирует региональную архитектуру безопасности.

Петр Чувахин
кандидат юридических наук, доцент МГИМО МИД России

Решение Финляндии следует рассматривать в контексте общей милитаризации НАТО и антироссийского курса альянса.

«Выход из конвенции де-факто означает возможную подготовку к военным действиям против России под предлогом “обороны”», — объяснил эксперт.

С учетом общей линии НАТО на милитаризацию и антироссийский курс, выход Финляндии из конвенции может рассматриваться как подготовка к военным действиям против России под предлогом «обороны». При этом, согласно статье 51 Устава ООН, Россия имеет неотъемлемое право на самооборону и вправе предпринимать адекватные меры для защиты своих границ от минных заграждений. Действия Финляндии могут рассматриваться как создание угрозы для территориальной целостности Российской Федерации.

Чувахин отметил, что в целом решение Финляндии является юридически правомерным, но политически провокационным шагом, который серьезно подрывает региональную стабильность. Россия вправе рассматривать данные действия как прямую угрозу своей безопасности и принимать соответствующие оборонительные меры для защиты национальных интересов. Международному сообществу следует осудить этот шаг как противоречащий принципам гуманитарного права и дестабилизирующий международную безопасность.

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