Журналист Томас Фази в колонке для Unherd назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас главным ненавистником России в Европе.
По словам обозревателя, у Каллас наблюдается «глубоко укоренившаяся враждебность к России». Он отметил, что эта ее убежденность «граничит с одержимостью».
Фази согласился с тем, что украинский конфликт является главным геополитическим вызовов Европы, но вместе с тем отметил, что трудно представить кого-то менее подходящего для дипломатической роли, чем Каллас.
Он обратил внимание, что Каллас настоялько «зациклилась на России», что практически не высказывает мнения по всем другим важным выпросам внешней политики ЕС.
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