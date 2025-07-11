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В США назвали главного европейского ненавистника России

Журналист Томас Фази в колонке для Unherd назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас главным ненавистником России в Европе.

Журналист Томас Фази в колонке для Unherd назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас главным ненавистником России в Европе.

По словам обозревателя, у Каллас наблюдается «глубоко укоренившаяся враждебность к России». Он отметил, что эта ее убежденность «граничит с одержимостью».

Фази согласился с тем, что украинский конфликт является главным геополитическим вызовов Европы, но вместе с тем отметил, что трудно представить кого-то менее подходящего для дипломатической роли, чем Каллас.

Он обратил внимание, что Каллас настоялько «зациклилась на России», что практически не высказывает мнения по всем другим важным выпросам внешней политики ЕС.

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