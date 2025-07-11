Новые выплаты для добровольцев предложили ввести в России

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал власти регионов последовать примеру Крыма, где ввели единовременные выплаты 200 тысяч рублей для добровольцев СВО, поступивших на службу с 24 февраля по 21 сентября 2022 года. Об этом пишет NEWS.ru.
Под действие указа президента РФ Владимира Путина о федеральных выплатах эта категория бойцов ранее не подпадала, отметил собеседник издания.
По его словам, «Ветераны России» готовят обращение ко всем главам субъектов РФ с предложением ввести аналогичные Крыму единовременные выплаты для добровольцев и военнослужащих, поступивших на службу до начала частичной мобилизации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики выплатят гражданам, участвовавшим в СВО до мобилизации по 200 тысяч рублей.
Также в пятницу, 11 июля, стало известно, что президент России подписал указ об изменении ношения военной формы. Согласно документу, нововведения затронут костюмы с короткими и длинным рукавами. Для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для этого вида формы предусмотрены брюки с кантами и лампасами, установленных цветов.