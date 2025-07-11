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Новые выплаты для добровольцев предложили ввести в России

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал власти регионов последовать примеру Крыма, где ввели единовременные выплаты 200 тысяч рублей для добровольцев СВО, поступивших на службу с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал власти регионов последовать примеру Крыма, где ввели единовременные выплаты 200 тысяч рублей для добровольцев СВО, поступивших на службу с 24 февраля по 21 сентября 2022 года. Об этом пишет NEWS.ru.

Под действие указа президента РФ Владимира Путина о федеральных выплатах эта категория бойцов ранее не подпадала, отметил собеседник издания.

По его словам, «Ветераны России» готовят обращение ко всем главам субъектов РФ с предложением ввести аналогичные Крыму единовременные выплаты для добровольцев и военнослужащих, поступивших на службу до начала частичной мобилизации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики выплатят гражданам, участвовавшим в СВО до мобилизации по 200 тысяч рублей.

Также в пятницу, 11 июля, стало известно, что президент России подписал указ об изменении ношения военной формы. Согласно документу, нововведения затронут костюмы с короткими и длинным рукавами. Для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для этого вида формы предусмотрены брюки с кантами и лампасами, установленных цветов.

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