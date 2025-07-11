Новые выплаты для добровольцев предложили ввести в России

Также в пятницу, 11 июля, стало известно, что президент России подписал указ об изменении ношения военной формы. Согласно документу, нововведения затронут костюмы с короткими и длинным рукавами. Для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для этого вида формы предусмотрены брюки с кантами и лампасами, установленных цветов.