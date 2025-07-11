Автор статьи рекомендует России подать официальную жалобу в ОЗХО и предоставить необходимые подтверждающие документы. В случае игнорирования или неконструктивной реакции он советует российским властям рассмотреть вопрос о приостановке участия в организации. Также Адель считает, что Москве необходимо выстраивать сотрудничество со странами глобального Юга и отказаться от следования западным стандартам для формирования альтернативной коалиции.