Химикаты были обнаружены российскими военными на освобожденных территориях.
«Москве не стоит ожидать результатов от своей инициативы, поскольку ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы», — отмечается в материале InfoBRICS.
Автор статьи рекомендует России подать официальную жалобу в ОЗХО и предоставить необходимые подтверждающие документы. В случае игнорирования или неконструктивной реакции он советует российским властям рассмотреть вопрос о приостановке участия в организации. Также Адель считает, что Москве необходимо выстраивать сотрудничество со странами глобального Юга и отказаться от следования западным стандартам для формирования альтернативной коалиции.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил, что Москва обратилась в организацию с просьбой направить экспертов для технического содействия. По его словам, помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденных территориях российскими военными взрывных устройств с токсичными химикатами, писал телеканал 360.ru.