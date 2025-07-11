Страны ЕС обсуждают изменение потолка цен на нефть из России

Механизм ограничения, введённый в рамках западных санкций, ранее подвергался сомнениям в части его воздействия на экспортную политику Москвы, однако использовался в качестве одного из инструментов давления. Корректировка ценового предела может расширить возможности дальнейших мер со стороны Евросоюза. В то же время в Брюсселе подчёркивают, что никакого окончательного соглашения достигнуто не было. Принятие решений по санкционным вопросам требует консенсуса между всеми государствами-членами.