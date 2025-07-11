Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Украине на $500 млн

Предлагаемый военный бюджет декларирует, что «политика Соединенных Штатов заключается в оказании помощи Украине в создании надежного оборонного и сдерживающего потенциала, а также в укреплении оборонного и безопасного сотрудничества с Украиной для формирования Вооруженных сил, способных защищать страну и сдерживать будущую агрессию».