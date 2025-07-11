Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Украине на $500 млн

Сенатский комитет по вооруженным силам американского Конгресса утвердил выделение полумиллиарда долларов для оказания военной помощи Украине вплоть до 2028 года. Данное положение включено в проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, одобренный этим комитетом.
Согласно опубликованным комитетом справочным материалам, принятые решения «продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширяют финансирование до уровня $500 млн».
Предлагаемый военный бюджет декларирует, что «политика Соединенных Штатов заключается в оказании помощи Украине в создании надежного оборонного и сдерживающего потенциала, а также в укреплении оборонного и безопасного сотрудничества с Украиной для формирования Вооруженных сил, способных защищать страну и сдерживать будущую агрессию».
Кроме того, одобренный комитетом проект военного бюджета США на 2026 год обязывает министра обороны Пита Хегсета «продолжать оказывать правительству Украины разведывательную поддержку, включая данные, информацию и спутниковые снимки».
Отсутствуют абсолютные гарантии сохранения всех этих положений в процессе дальнейшего рассмотрения законопроекта в Конгрессе (полным составом Сената и Палатой представителей). После согласования в согласительной комиссии и прохождения через Конгресс, законопроект должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.
В общей сложности, комитет Сената по вооруженным силам одобрил выделение 924,7 миллиарда долларов на военные нужды США в следующем году.