Китай отреагировал на аресты на Украине предполагаемых шпионов

Министерство иностранных дел Китая заявило, что продолжает проверять информацию об аресте на Украине двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу пекинских спецслужб. Об этом сообщает Newsweek.
В статье издания говорится, что представитель МИД КНР Мао Нин заявила на пресс-конференции, что «законные права и интересы граждан Китая должны быть защищены» в отношении этих двух мужчин. Официального подтверждения китайского МИД пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что отца и сына подозревают в шпионаже за украинской программой разработки противокорабельных ракет «Нептун» с целью передачи информации китайской разведке.
Ранее источник ТАСС в силовых структурах заявил, что спецслужбы Украины готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, чтобы организовать провокации внутри своей страны.