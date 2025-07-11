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Скончался один из ключевых авторов и исполнителей перестройки Вадим Медведев

В возрасте 96 лет скончался ученый-экономист, бывший ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС и старейший из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев.

В возрасте 96 лет скончался ученый-экономист, бывший ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС и старейший из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи политика Олега Ожерельева.

По данным Ожеревьева, Вадим Медведев ушел из жизни сегодня. Внук советского партийного деятеля Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым запланировано на 15 июля в зале ЦКБ, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Медведев являлся соратником генерального секретаря ЦК КПСС, первого президента СССР Михаила Горбачева, был одним из ключевых авторов и исполнителей перестройки.

Он добился снятия ограничения по подписке на периодическую печать, вернул в общее пользование запрещенные ранее книги Александра Солженицына и Льва Троцкого.