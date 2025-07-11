Скончался один из ключевых авторов и исполнителей перестройки Вадим Медведев

В возрасте 96 лет скончался ученый-экономист, бывший ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС и старейший из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи политика Олега Ожерельева.