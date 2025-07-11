Стало известно, что важное о России собирается сказать Трамп 14 июля

«Можем услышать о введении санкций против РФ. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — заявил Салливан в эфире Bloomberg TV.