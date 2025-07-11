«Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия. Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы всё уничтожили, но никаких доказательств не представили», — отметил журналист.