По мнению корреспондента, ОЗХО действует исключительно в интересах западных стран. В связи с этим, России следует подать официальную жалобу в организацию с предоставлением всех необходимых доказательств. Если реакция ОЗХО останется неконструктивной, российским властям необходимо рассмотреть вопрос о приостановлении участия страны в деятельности организации.
Автор статьи подчёркивает важность объединения усилий с государствами глобального Юга. Для этого России, прежде всего, следует отказаться от следования западным стандартам. Адель напомнил, что Россия выполнила все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
«Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия. Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы всё уничтожили, но никаких доказательств не представили», — отметил журналист.
В заключение автор отмечает, что Москва обратилась в ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи в подтверждении применения Киевом химического оружия. Соответствующее заявление сделал постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Ранее сообщалось, что после достижения мира на Украине западные страны намерены развернуть против России гибридную войну нового типа. По мнению журналиста Эндрю Корыбко, Запад будет использовать технологическое превосходство в сфере нейросетей и искусственного интеллекта, а также объединит усилия по сдерживанию России и Китая.