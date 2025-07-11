Трамп решил завалить Украину оружием

Издание Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с планами Белого дома, сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов. Если решение будет принято, то это станет первой военной помощью Украине непосредственно от администрации Трампа. До этого США отправляли Украине оружие из одобренного пакета еще при прошлом президенте Джо Байдене.