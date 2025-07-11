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Трамп решил завалить Украину оружием

Издание Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с планами Белого дома, сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов.

Издание Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с планами Белого дома, сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов. Если решение будет принято, то это станет первой военной помощью Украине непосредственно от администрации Трампа. До этого США отправляли Украине оружие из одобренного пакета еще при прошлом президенте Джо Байдене.

В материале говорится, что обсуждение этого пакета состоялось чуть более чем через неделю после того, как стало известно, что Пентагон внезапно приостановил поставки Киеву артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов.

Издание напоминает, что Трамп, выразивший разочарование позицией России по вопросу прекращения боевых действий, намекнул в четверг в интервью NBC News о «важном заявлении» касающемся России, которое сделает в понедельник.

Сегодня Трамп, комментируя вопрос о ночном ударе по Украине, снова заявил: «Вы увидите, что будет».

Читайте материал: «“Сигнал самого высокого уровня”: Зеленский объявил о возобновлении поставок оружия».

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