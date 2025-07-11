Трамп допускает возможность введения глобального нефтяного эмбарго против РФ

Эксперты отмечают, что реализация масштабных санкций в виде 500-процентных пошлин для стран, не оказывающих поддержку Украине, может оказаться маловероятной. Максимилиан Хесс из Института внешнеполитических исследований полагает, что столь резкий шаг сравним с «глобальным эмбарго на российскую нефть». По его мнению, вероятность того, что Трамп публично признает возможность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель и выше, крайне мала.