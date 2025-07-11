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Трамп допускает возможность введения глобального нефтяного эмбарго против РФ

Президент США Дональд Трамп допускает возможность введения «глобального нефтяного эмбарго» против России. По словам американских чиновников, в администрации обсуждается идея широкомасштабных ограничений, направленного на подрыв экспортной выручки Москвы и сдерживание военных действий в зоне специальной военной операции. Об этом пишет The Times.

Источник: Life.ru

С момента возвращения республиканца в Белый дом Киев добивается ужесточения американских санкций, но до сих пор не сталкивался с ощутимой поддержкой. Однако на этой неделе риторика Вашингтона начала меняться. У американского лидера наблюдается «недовольство» позицией Москвы.

Эксперты отмечают, что реализация масштабных санкций в виде 500-процентных пошлин для стран, не оказывающих поддержку Украине, может оказаться маловероятной. Максимилиан Хесс из Института внешнеполитических исследований полагает, что столь резкий шаг сравним с «глобальным эмбарго на российскую нефть». По его мнению, вероятность того, что Трамп публично признает возможность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель и выше, крайне мала.

Тем не менее согласно эксперту, усиление давления на стран-посредников и ограничение доступа к американским или европейским рынкам при несоблюдении санкционного режима может оказаться действенным инструментом. Хесс также раскритиковал предложения Европейского союза, заблокированные Братиславой и Будапештом, как недостаточно решительные.

В частности, ЕС предложил снизить потолок цен российской нефти. Это ограничение позволяет европейским компаниям оказывать страховые и логистические услуги при условии соблюдения требования. Однако по мнению аналитика, для эффективного контроля необходимо привязать допуск к финансовым и страховым сервисам к требованиям по проверке грузов в иностранных портах. Это помогло бы пресекать поставки топлива в обход действующих норм, отмечает Хесс.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм* предложил 500%-ные пошлины для стран, покупающих российские энергоресурсы и не оказывающих при этом поддержку Украине. Эти вторичные санкции затронут такие страны, как Китай, Индия и Турция, которые якобы закупают нефть у России через «теневой флот».

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

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