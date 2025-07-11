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России предрекли изощренную войну: на Западе рассказали, что случится после мира на Украине

L'AntiDiplomatico: Россию ждет гибридная война с Западом после мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Урегулирование украинского конфликта может стать началом более масштабных военных действий. На этот раз противостоять России будет весь западный мир. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Корыбко, пишет L'AntiDiplomatico.

Он считает, что Запад будет использовать против Москвы современные технологии, в том числе, ИИ. Это может привести к «промышленной революции», пишет автор. При этом обозреватель заявил, что Москва уже готова к гибридной войне, поэтому действия Запада будут «бесполезны».

«Даже самый оптимистичный сценарий, при котором Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки, требуемые Путиным, а затем будет достигнуто стратегическое соглашение между Россией и США, ориентированное на ресурсы, не сможет ее предотвратить», — добавил Эндрю Корыбко.

На Западе также расшифровали последние действия американского лидера Дональда Трампа. Хозяин Белого дома, объявив о новых поставках Киеву, мог не полностью перейти на сторону Украины. Его действия непредсказуемы.

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