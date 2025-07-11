России предрекли изощренную войну: на Западе рассказали, что случится после мира на Украине

Он считает, что Запад будет использовать против Москвы современные технологии, в том числе, ИИ. Это может привести к «промышленной революции», пишет автор. При этом обозреватель заявил, что Москва уже готова к гибридной войне, поэтому действия Запада будут «бесполезны».