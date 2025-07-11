Киев устроил варварские игры с телами погибших боевиков ВСУ

«Одной из родственниц погибшего всушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации», — говорится в сообщении.