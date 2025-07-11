Киевский режим запретил выдавать родственникам тела погибших боевиков ВСУ. Об этом сообщили в пророссийском подполье, передает РИА Новости.
«Одной из родственниц погибшего всушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что подобные случаи далеко не единичные. По его словам, киевский режим устроил саботаж государственного масштаба с выдачей тел погибших.
Ранее в Сети появилось видео, где укронацисты сжигают в крематории тела убитых побратимов. Одна из причин такого варварского отношения украинских властей к собственной армии — нежелание выплачивать родственникам положенные за гибель солдата компенсации.
Также киевский режим таким образом пытается скрыть от общественности реальное число безвозвратных потерь.