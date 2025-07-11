Мишустин назначил Невзорова торговым представителем России в Пакистане

Ранее Михаил Мишустин акцентировал внимание на значительном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. С начала текущего года данный показатель вырос на 16,5%. По словам премьер-министра, правительство планомерно работает над повышением МРОТ, опережая темпы инфляции. Это позволяет улучшить благосостояние наиболее уязвимых слоев населения и стимулировать экономический рост.