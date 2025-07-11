В Раду поступил проект о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Военную необходимость используют как основание для законодательной инициативы о приостановке участия Украины в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, о чём свидетельствуют данные парламентского сайта.
В пояснительных материалах указано, что документ направлен на запуск внутренней процедуры по выходу из международного соглашения, которое с 2005 года обязывает Украину воздерживаться от применения, производства и накопления противопехотных мин.
Авторы инициативы подчеркивают, что в условиях вооружённого конфликта страна испытывает острую нехватку определённых видов вооружения. В числе таких средств названы противопехотные мины, которые, как утверждается, способны повысить эффективность оборонительных операций за счёт создания инженерных заграждений.
Проект внесён в парламент по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Ранее Финляндия направила в ООН официальное уведомление о своём выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.