Пожилых водителей в РФ могут ждать новые требования для допуска к рулю

В России предлагают изменить процедуру выдачи водительских прав людям старшего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы соответствующего проекта нововведений.
«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей…», — отметили авторы инициативы «Стратегия повышения безопасности дорожного движения».
Как указали в ТАСС, речь идет об автолюбителях старше 60 лет.
По имеющимся данным, за последние годы возросла статистика дорожно-транспортных происшествий, за которые ответственны представители старшего поколения. Водители «серебряного возраста» на 33 процента чаще допускают ошибки, приводящие к летальным исходам. Также на 22 процента выросло число пешеходов и автомобилистов, получающих травмы.
Как отмечается в проекте нововведений, в целях соблюдения интересов всех участников дорожного движения будет модернизирована существующая инфраструктура и обновлены требования к автотранспорту.
Стоит добавить, что это не единственные изменения, которые коснутся российских автолюбителей в этом году. С 1 сентября правоохранители начнут применять новую систему проверки водителей на наркотическое и алкогольное опьянение.