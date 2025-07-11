Пожилых водителей в РФ могут ждать новые требования для допуска к рулю

По имеющимся данным, за последние годы возросла статистика дорожно-транспортных происшествий, за которые ответственны представители старшего поколения. Водители «серебряного возраста» на 33 процента чаще допускают ошибки, приводящие к летальным исходам. Также на 22 процента выросло число пешеходов и автомобилистов, получающих травмы.