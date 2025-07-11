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Пожилых водителей в РФ могут ждать новые требования для допуска к рулю

В России предлагают изменить процедуру выдачи водительских прав людям старшего возраста.

В России предлагают изменить процедуру выдачи водительских прав людям старшего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы соответствующего проекта нововведений.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей…», — отметили авторы инициативы «Стратегия повышения безопасности дорожного движения».

Как указали в ТАСС, речь идет об автолюбителях старше 60 лет.

По имеющимся данным, за последние годы возросла статистика дорожно-транспортных происшествий, за которые ответственны представители старшего поколения. Водители «серебряного возраста» на 33 процента чаще допускают ошибки, приводящие к летальным исходам. Также на 22 процента выросло число пешеходов и автомобилистов, получающих травмы.

Как отмечается в проекте нововведений, в целях соблюдения интересов всех участников дорожного движения будет модернизирована существующая инфраструктура и обновлены требования к автотранспорту.

Стоит добавить, что это не единственные изменения, которые коснутся российских автолюбителей в этом году. С 1 сентября правоохранители начнут применять новую систему проверки водителей на наркотическое и алкогольное опьянение.