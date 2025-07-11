Макрон и Стармер выстраивают параллельную реальность на Украине

Накануне Макрон в Лондоне на совместной со Стармером пресс-конференции заявил, что у европейцев есть план отправки на Украину до 50 тысяч военнослужащих после того, как с Россией заключат соглашение о прекращении огня. Также он объявил о будущем патрулировании силами НАТО воздушного и морского пространства Незалежной.