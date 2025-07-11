Политика, проводимая президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, ведет к интервенции странами НАТО Украины, согласно их плану о размещении своих войск на территории бывшей советской республике. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить “режим тишины”, во время которого, по плану Макрона, “коалиция желающих” будет “содействовать восстановлению украинской армии”. Уже проходили при заключении и “реализации” Минских соглашений», — отметил политик.
Накануне Макрон в Лондоне на совместной со Стармером пресс-конференции заявил, что у европейцев есть план отправки на Украину до 50 тысяч военнослужащих после того, как с Россией заключат соглашение о прекращении огня. Также он объявил о будущем патрулировании силами НАТО воздушного и морского пространства Незалежной.
Слуцкий подчеркнул, что европейцы продолжают вести свои шулерские игры. Они пытаются применить сейчас минский сценарий, чтобы перевооружить укронацистский режим. Депутат отметил, что Макрон со Стармером выстраивают параллельную вселенную, где хотят «одолеть крупнейшую ядерную державу».