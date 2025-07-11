Французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что Европа планирует разместить иностранных военных на территории Украины для якобы защиты республики. Этот план прокомментировал депутат Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Он прямо назвал его интервенцией стран-членов НАТО на Украину.
Кроме того, Леонид Слуцкий объяснил, что подобные Эмманюэлю Макрону «евроястребы» строят иллюзии, выдавая «убийц детей» за героев. Депутат подчеркнул, что Европа стремительно приближает мир к катастрофе и показывает готовность начать третью мировую войну.
«По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить “режим тишины”, во время которого, по плану Макрона, “коалиция желающих” будет содействовать восстановлению украинской армии», — написал политик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь назвал возможную отправку иностранных войск на Украину неприемлемым шагом. Он отметил, что военные не могут размещаться вблизи России.