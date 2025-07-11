Французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что Европа планирует разместить иностранных военных на территории Украины для якобы защиты республики. Этот план прокомментировал депутат Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Он прямо назвал его интервенцией стран-членов НАТО на Украину.