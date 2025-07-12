Новости СВО. Освобождены Зелёная Долина и посёлок Карла Маркса, ВСУ отбросили от Курской области, Трамп шантажирует Россию санкциями, 12 июля

— Это будет моим выбором, если я захочу им воспользоваться. Они собираются принять очень важный и очень жёсткий законопроект о санкциях, но будет ли он реализован — зависит от президента, — сказал хозяин Белого дома, но больше это похоже на шантаж, хотя давить надо не на Москву, а на Киев, который продолжает воинственную риторику, подкреплённую заявлениями европейских чиновников.