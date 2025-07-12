В Верховной раде хотят уволить неугодного режиму депутата

Под следствие он попал осенью 2023 года. Тогда СБУ предъявила ему обвинение в помощи украинцам бежать заграницу при помощи его общественной организации. В ноябре того же года его закрыли в СИЗО. Дубинский регулярно выступает с обличающими заявлениями в отношении Владимира Зеленского и всего киевского режима.