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В Верховной раде хотят уволить неугодного режиму депутата

В Верховной раде Украины выступили с инициативой увольнения неугодного киевскому режиму депутата, находящегося в СИЗО по обвинению госизмене, Александра Дубинского.

В Верховной раде Украины выступили с инициативой увольнения неугодного киевскому режиму депутата, находящегося в СИЗО по обвинению госизмене, Александра Дубинского. Об этом заявил парламентарий Ярослав Железняк.

«Наш налоговый комитет, наконец-то, дошел до того, чтобы исключить Александра Дубинского из должности заместителя комитета и состава», — сообщил он.

В начале мая этого года Дубинский рассказал, что смог через суд добиться восстановления его законного права на исполнение депутатских обязанностей. Ему было позволено выступать с законодательными инициативами.

Под следствие он попал осенью 2023 года. Тогда СБУ предъявила ему обвинение в помощи украинцам бежать заграницу при помощи его общественной организации. В ноябре того же года его закрыли в СИЗО. Дубинский регулярно выступает с обличающими заявлениями в отношении Владимира Зеленского и всего киевского режима.

Ранее «МК» писал, что Дубинский призвал Лукашенко и Келлога помочь освободить политзаключенных в Киеве.