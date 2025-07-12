Стало известно, какое важное заявление по России может сделать Трамп 14 июля

Ранее обозреватель Евгений Умеренков рассказал о двух сценариях важного заявления «короля интриги» Трампа о России. Он также отметил, что заявление может касаться двух ключевых тем: новых санкций против Москвы и военной помощи Киеву. По данным Reuters, США готовы выделить Украине оружие на 300 миллионов долларов, включая ракеты для ЗРК Patriot. Однако Bloomberg отмечает, что сами США испытывают дефицит систем Patriot, и даже помощь союзников вряд ли покроет потребности Незалежной.