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Уровень русского языка будут проверять у мигрантов для приема в школы

В случае необходимости будет обеспечена дополнительная языковая подготовка.

Источник: Аргументы и факты

Проведение тестирования на знание русского языка для иностранных детей, поступающих в российские школы, включено в приоритеты государственной языковой политики.

Соответствующий указ подписан президентом и размещён на портале правовой информации.

Согласно документу, предусмотрено не только внедрение системы оценки уровня владения русским языком у несовершеннолетних иностранцев, но и организация дополнительных курсов для тех, кому требуется подготовка для освоения школьной программы на уровне начального, основного и среднего общего образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект указа об учреждении Дня языков народов России.