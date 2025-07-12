Уровень русского языка будут проверять у мигрантов для приема в школы

Проведение тестирования на знание русского языка для иностранных детей, поступающих в российские школы, включено в приоритеты государственной языковой политики.
Соответствующий указ подписан президентом и размещён на портале правовой информации.
Согласно документу, предусмотрено не только внедрение системы оценки уровня владения русским языком у несовершеннолетних иностранцев, но и организация дополнительных курсов для тех, кому требуется подготовка для освоения школьной программы на уровне начального, основного и среднего общего образования.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект указа об учреждении Дня языков народов России.