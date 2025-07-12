Трамп дал интригующий комментарий об ударах ВС РФ по Украине: мир ожидает «кое-что»

Хозяин Белого дома также подробно рассказал о новых договоренностях с союзниками по НАТО. Они касаются поставок Украине. По словам Дональда Трампа, теперь Вашингтон не будет ничего платить. Он подчеркнул, что представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение. Об этом Дональд Трамп умолчал. Отмечается, что в политике нынешней администрации Соединенных Штатов наблюдается «существенный сдвиг». Белый дом будет получать средства за оружие, а не отдавать их, при этом снабжая Киев новыми ресурсами. Однако поставки могут коснуться не только поддержки в области противовоздушной обороны.