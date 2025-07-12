Трамп дал интригующий комментарий об ударах ВС РФ по Украине: мир ожидает «кое-что»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь задал интригу. Его оповестили об якобы ударах ВС России по больнице на Украине. При этом Москва уже заявляла, что Вооруженные Силы РФ атакуют исключительно украинские объекты обороны и военного управления. Социальная инфраструктура не является целью российских войск. Однако Дональд Трамп всё же ответил на вопрос об ударах ВС РФ по Украине.
Он сообщил, что мир «кое-что» увидит, говоря о текущей ситуации. Он не стал вдаваться в подробности. Прямого ответа на просьбу журналистов не последовало.
«Вы кое-что увидите», — отреагировал на сообщение о якобы ударе РФ по украинской больнице Дональд Трамп.
Ночью 11 июля американский лидер выступил с очередным посланием. Он пообещал сделать «крупное заявление» по России. Его речь ожидается в понедельник, 14 июля. Дональд Трамп также оповестил, что будет пристально наблюдать за ситуацией вокруг Украины в течение «ближайших недель». По его словам, пока прогресса не наблюдается. Заявление 14 июля будет связано, по всей вероятности, с текущей ситуацией на Украине.
Кроме того, существует мнение, что Дональд Трамп в понедельник одобрит введение новых антироссийских санкций. Пока нет информации об их формате. Санкции могут быть приняты в более радикальном варианте. Ограничения, предложенные США, коснутся не только России, но и ее торговых партнеров. В том числе, меры ударят по Китаю и Индии.
Хозяин Белого дома также подробно рассказал о новых договоренностях с союзниками по НАТО. Они касаются поставок Украине. По словам Дональда Трампа, теперь Вашингтон не будет ничего платить. Он подчеркнул, что представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение. Об этом Дональд Трамп умолчал. Отмечается, что в политике нынешней администрации Соединенных Штатов наблюдается «существенный сдвиг». Белый дом будет получать средства за оружие, а не отдавать их, при этом снабжая Киев новыми ресурсами. Однако поставки могут коснуться не только поддержки в области противовоздушной обороны.