Володин обсудил с Беспрозванных развитие Калининградской области

Председатель Думы рассказал, что депутаты намерены тесно сотрудничать с региональными властями, чтобы решить актуальные задачи, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, улучшением логистики и поддержкой сельскохозяйственного комплекса. Особое значение уделяется развитию транспортного сообщения, что важно не только для жителей Калининградской области, но и для всей страны. Кроме того, Володин сообщил о продолжающейся работе с законодательными предложениями, направленными на усиление аграрного сектора региона.