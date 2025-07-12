Володин обсудил с Беспрозванных развитие Калининградской области

В центре внимания обсуждений оказались законодательные инициативы и перспективы социально-экономического развития региона.
Вячеслав Володин отметил, что Калининградская область нуждается в дополнительном внимании и поддержке. Он подчеркнул, что для динамичного роста региона необходимо предпринимать все возможные шаги. При этом он отметил, что такая позиция нашла поддержку среди всех политических фракций Госдумы, вне зависимости от их идеологических различий.
Председатель Думы рассказал, что депутаты намерены тесно сотрудничать с региональными властями, чтобы решить актуальные задачи, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, улучшением логистики и поддержкой сельскохозяйственного комплекса. Особое значение уделяется развитию транспортного сообщения, что важно не только для жителей Калининградской области, но и для всей страны. Кроме того, Володин сообщил о продолжающейся работе с законодательными предложениями, направленными на усиление аграрного сектора региона.
Губернатор Алексей Беспрозванных выразил благодарность за активное внимание и поддержку со стороны парламентариев. По его словам, принятые решения оперативно воплощаются в законодательство, что способствует быстрому решению насущных вопросов.
В заключение встречи Вячеслав Володин подчеркнул важность постоянного и эффективного взаимодействия между федеральными и региональными органами власти. Он пообещал оказывать необходимую поддержку, чтобы создавать максимально благоприятные условия для развития Калининградской области.
Таким образом, встреча стала важным этапом в укреплении сотрудничества между Госдумой и региональной администрацией, что позволит ускорить социально-экономическое развитие региона и повысить качество жизни его жителей.