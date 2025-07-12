Главарь киевского режима Владимир Зеленский не знает правды о геноциде, названном «Волынской резней». Этому есть объяснение. Как оказалось, Зеленскому попросту не дали таких знаний. Его учительница Алла Шепилко рассказала о преподавании истории в школе бывшего комика, цитирует SHOT.
Преподавательница поделилась сведениями про молодого педагога Константина, который в то время обучал детей истории. По ее словам, он был нацистом.
«Историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности, а так как кроме него никто (даже взрослое поколение) особо не знал, что это за государственность такая, то у Константина был карт-бланш», — уточнила Алла Шепилко.
О пробеле в знаниях Зеленского сделал заявление уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда. Он сообщил, что нелегитимный украинский лидер якобы не был в курсе причины разногласий между Киевом и Варшавой.