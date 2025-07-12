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Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпштейна

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность помилования Гислейн Максвелл — подруги финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил изданию Daily Beast журналист и автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» Майкл Вулф.

Источник: Life.ru

Он рассказал, что после задержания сотрудниками ФБР Максвелл в июле 2020 года по обвинениям в содействии созданию сети проституции несовершеннолетних, хозяин Белого дома забеспокоился и задумался, какие подробности она может раскрыть и как это отразится на нём.

Согласно словам Вулфа, когда стало очевидно, что Максвелл предстоит суд, Трамп всерьёз рассматривал применение своего права на помилование. Однако ближайшее окружение главы государства было против этой идеи.

Руководитель пресс-службы администрации Стивен Чунг заявил, что журналист Майкл Вулф часто прибегает к вымышленным историям, что связано с его негативным отношением к президенту США.

Напомним, ранее предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп фигурирует в документах, касающихся расследования против Джеффри Эпштейна. Материалы по делу включают документы, протоколы, списки гостей, собранные в ходе расследования о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Журналист Майкл Вулф также сообщил, что республиканец и Эпштейн поддерживали тесную дружбу на протяжении 15 лет.

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