Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпштейна

Он рассказал, что после задержания сотрудниками ФБР Максвелл в июле 2020 года по обвинениям в содействии созданию сети проституции несовершеннолетних, хозяин Белого дома забеспокоился и задумался, какие подробности она может раскрыть и как это отразится на нём.