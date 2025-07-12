Bloomberg TV: Трамп 14 июля может объявить о введении санкций против РФ

Трамп сказал, что 14 июля сделает важное заявление по РФ, но он не стал раскрывать его содержание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут анонсированного «важного заявления», чтобы узнать, в чем оно заключается.