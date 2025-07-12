Bloomberg TV: Трамп 14 июля может объявить о введении санкций против РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении Российской Федерации. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил обозреватель канала Bloomberg TV Грег Салливан.
Также он ожидает, что глава Белого дома объявит о поставках вооружений Киеву.
— С другой стороны, госсекретарь США Марко Рубио встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим, — заявил Салливан.
Кроме того, он указал на высокую неопределенность относительно позиции Штатов по конфликту на Украине, передает ТАСС.
Дональд Трамп действует в интересах своей страны и намерен «нанести поражение России», высказался первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что противостояние с таким оппонентом требует от Москвы особого дипломатического мастерства.
Трамп сказал, что 14 июля сделает важное заявление по РФ, но он не стал раскрывать его содержание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти ждут анонсированного «важного заявления», чтобы узнать, в чем оно заключается.