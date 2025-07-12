В США заявили о содержании «важного» обращения Трампа к России

Ранее «МК» писал, что политолог Сергей Марков предположил, что за словами президента США Дональда Трампа о том, что он в понедельник, 14 июля, собирается сделать некое важное заявление по России, могут стоять планы озвучить «мягкий ультиматум» Москве.