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В США заявили о содержании «важного» обращения Трампа к России

Президент США Дональд Трамп, который повесил интригу своим предстоящим заявлением по России 14 июля, может объявить о введении санкций против Москвы.

Президент США Дональд Трамп, который повесил интригу своим предстоящим заявлением по России 14 июля, может объявить о введении санкций против Москвы. С таким предположением выступил аналитик Грэг Салливан на телеканале Bloomberg TV.

«То, что мы сможем услышать от Трампа, станет продолжением его риторики или даже будет означать введение санкций против России», — отметил он.

Салливан напомнил, что хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что выступает против введения новых санкций против России. Это, по его словам, нарушит процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

Аналитик считает, что Трамп сменил риторику под давлением Конгресса. Отсюда и новая военная помощь Украине, «и разочарование в Путине», и другие пессимистические заявления.

Ранее «МК» писал, что политолог Сергей Марков предположил, что за словами президента США Дональда Трампа о том, что он в понедельник, 14 июля, собирается сделать некое важное заявление по России, могут стоять планы озвучить «мягкий ультиматум» Москве.

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