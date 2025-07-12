Джонсон утверждает, что через Ла-Манш Макрон отправляет завербованные ударные отряды. Он уверен, что французский лидер будет заниматься этим до тех пор, «пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы — дураки, что они поверили лжи».