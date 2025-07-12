Экс-премьер Британии Джонсон выбрался из небытия и напал на Макрона

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в организации незаконной миграции в королевство. По его мнению, он вербует иностранцев и отправляет их тысячами через Ла-Манш в надежде заставить Британию вернуться в состав Евросоюза.
С таким заявлением Джонсон выступил в издании Daily Mail. Он посвятил миграционному кризису в Великобритании и обвинениям Макрона целую колонку.
«Какой злой гений стоит за этим ежедневным унижением британского государства? Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара — Эммануэль Макрон», — заявил экс-премьер.
Джонсон утверждает, что через Ла-Манш Макрон отправляет завербованные ударные отряды. Он уверен, что французский лидер будет заниматься этим до тех пор, «пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы — дураки, что они поверили лжи».
Неделю назад в МВД Британии сообщали, что только с начала 2025 года на территорию королевства через Ла-Манш прибыло более 20 тысяч нелегалов. По данным ведомства, это рекордное значение по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.