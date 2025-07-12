Пушков объяснил, как пошлины приведут Трампа к «геоэкономическому безумию»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку последствиям введения Администрацией Соединенных Штатов 500-процентных пошлин в отношении покупателей российской нефти. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«Трамп в этом нисколько не заинтересован… Удастся ли русофобской коалиции в Конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, — один из главных вопросов июля», — отметил Алексей Пушков.
Российский сенатор также обратил внимание и на то, что повышенные торговые тарифы для стран, которые продолжают приобретать у России нефтепродукты, могут обрушить мировой рынок «черного золота». По сообщениям инсайдеров, именно об этом хочет 14 июля объявить Президент США Дональд Трамп.
Второй главной угрозой для нефтяного рынка остается вероятность сценария перекрытия Ормузского пролива Иранской Армией. На этот шаг руководство Исламской Республики готово пойти в случае начала нового витка эскалации конфликта с израильским политическим эшелоном.
Алексей Пушков подчеркнул, что рекордные пошлины в отношении многочисленных поставщиков товаров для внутреннего рынка США также нанесут сильный удар по благосостоянию американских граждан.
С мнением сенатора о «главном вопросе июля» согласны и другие эксперты. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться в том, что именно готовит глава Овального кабинета на 14-е число, — и каким именно «козырем» на это собирается ответить российский лидер Владимир Путин.