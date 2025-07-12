Пушков объяснил, как пошлины приведут Трампа к «геоэкономическому безумию»

С мнением сенатора о «главном вопросе июля» согласны и другие эксперты. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться в том, что именно готовит глава Овального кабинета на 14-е число, — и каким именно «козырем» на это собирается ответить российский лидер Владимир Путин.