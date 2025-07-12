В Кремле готовились к возможному ужесточению санкций со стороны США

Ранее сообщалось, что 14 июля Дональд Трамп может анонсировать введение новых санкций в отношении России, а также расширение военной помощи Украине. Об этом заявил обозреватель Грег Салливан, ссылаясь на осведомлённые источники в Белом доме. По его словам, вероятны два сценария развития событий: введение новых ограничительных мер или увеличение поставок вооружений Киеву.