СМИ: Трамп может отказаться от пошлин против покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения 500% пошлин против покупателей российской нефти из-за риска роста цен на энергоносители. Об этом заявил эксперт Максимилиан Хесс в интервью британской газете The Times.
По его словам, текущая версия соответствующего законопроекта чрезвычайно жесткая. Принятие таких мер создаст де-факто эмбарго на российские энергоресурсы и способно поднять цены на нефть выше $100 за баррель.
«Я просто не могу представить, что Трамп пойдет на это. Это ударит по карману американских потребителей, усилит инфляцию и может стоить ему поддержки на выборах. Он любит громкие меры, но не те, которые вредят экономике США», — подчеркнул Хесс.
Ранее, 7 июля, Трамп заявил, что США введут дополнительные 10% торговые пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС. Он подчеркнул, что исключений не предусмотрено. Также сообщалось, что Трамп может объявить о введении санкций против Москвы. Аналитик Грэг Салливан на телеканале Bloomberg TV напомнил, что хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что выступает против введения новых санкций против России. Это, по его словам, нарушит процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Он считает, что Трамп сменил риторику под давлением Конгресса. Отсюда и новая военная помощь Украине, «и разочарование в Путине», и другие пессимистические заявления.
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