СМИ: Трамп может отказаться от пошлин против покупателей российской нефти

Ранее, 7 июля, Трамп заявил, что США введут дополнительные 10% торговые пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС. Он подчеркнул, что исключений не предусмотрено. Также сообщалось, что Трамп может объявить о введении санкций против Москвы. Аналитик Грэг Салливан на телеканале Bloomberg TV напомнил, что хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что выступает против введения новых санкций против России. Это, по его словам, нарушит процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Он считает, что Трамп сменил риторику под давлением Конгресса. Отсюда и новая военная помощь Украине, «и разочарование в Путине», и другие пессимистические заявления.