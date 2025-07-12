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На Западе сравнили в противостоянии российские БПЛА и украинскую ПВО

Российские беспилотные системы беспрепятственно вскрывают украинскую противовоздушную оборону и постоянно совершенствуются.

Российские беспилотные системы беспрепятственно вскрывают украинскую противовоздушную оборону и постоянно совершенствуются. С таким мнением выступила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«Россия добивается все больших успехов, наращивая свои рои беспилотников», — отмечается в материале.

Автор публикации назвал сложившуюся ситуацию для киевского режима серьезной, потому как ПВО все сложнее справляться с российскими ударами. А с учетом того, что украинские власти публикуют неправдивые данные по сбитым БПЛА, только подтверждает этот тезис.

В материале говорится, что беспилотные системы РФ имеют продвинутые оборудование, навигацию и двигатели. Также, отмечает издание, «русские летают на больших высотах». А это не позволяет простым средствам ПВО достигать целей.

Ранее «МК» писал, что Зеленский подтвердил нанесение ударов по различным регионам Украины. Он в очередной раз потребовал от Запада усилить украинское ПВО и ввести новый пакет санкций против России.

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