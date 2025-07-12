Кабмин будет утверждать план мероприятий по реализации языковой политики

Правительство России получило полномочия по разработке и утверждению плана мероприятий, направленного на реализацию государственной языковой политики.
Об этом говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации, где опубликованы Основы языковой политики, утверждённые указом президента Владимира Путина.
Согласно документу, кабмин не только формирует и утверждает сам план, но и обеспечивает его финансирование, а также определяет показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных и региональных органов власти, а также других государственных и муниципальных структур в этой сфере.
Контроль за выполнением намеченных шагов также возложен на правительство. В документе указано, что ежегодно, не позднее 1 мая, кабинет министров обязан представлять президенту доклад о проделанной работе.
Формированием и реализацией плана мероприятий также займутся федеральные органы и власти субъектов РФ в рамках своей компетенции. В случае необходимости, вопросы, связанные с реализацией языковой политики, могут быть вынесены на обсуждение Совета безопасности и Госсовета РФ.
Ранее стало известно, что проведение тестирования на знание русского языка для иностранных детей, поступающих в российские школы, включено в приоритеты государственной языковой политики.