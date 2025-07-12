Президент США Дональд Трамп, не смотря на смену риторики в украинском вопросе, придерживается позиции, что Киеву придется отказаться от части территорий, на которые претендует Россия. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и Белый дом ясно дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — отмечает автор статьи.
При этом издание говорит о том, что в Европе переживают из-за возможного заключения территориальной сделки между Вашингтоном и Москвой без учета мнения Киева и Брюсселя.
Весной этого года Трамп критиковал главу киевского режима Зеленского за то, что он отказывает обсуждать отказ от части территорий. Тогда американский лидер заявлял, что подобное поведение мешает мирному урегулированию конфликта.
Хозяин Белого дома также предупреждал украинские власти, что если они не пойдут на уступки, то количество территорий, с которыми придется расстаться, будет только увеличиваться.