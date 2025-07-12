Саудовская Аравия заявила о готовности стать площадкой для встречи РФ и США

Власти Саудовской Аравии готовы предоставить дипломатам из России и США площадку для проведения переговоров. Страна постарается помочь сторонам прийти к договоренностям. Об этом сообщил в беседе с ТАСС местный министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф.
По его словам, руководство Саудовской Аравии предпринимает усилия, чтобы регион отличался стабильностью. Он добавил, что это входит в национальные интересы государства.
Он также заявил, что Саудовская Аравия всегда готова помочь мировому сообществу в укреплении отношений.