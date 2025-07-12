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Саудовская Аравия заявила о готовности стать площадкой для встречи РФ и США

Министр промышленности Бандар аль-Хурейф сообщил, что Саудовская Аравия готова принять делегации из США и России для переговоров.

Власти Саудовской Аравии готовы предоставить дипломатам из России и США площадку для проведения переговоров. Страна постарается помочь сторонам прийти к договоренностям. Об этом сообщил в беседе с ТАСС местный министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф.

По его словам, руководство Саудовской Аравии предпринимает усилия, чтобы регион отличался стабильностью. Он добавил, что это входит в национальные интересы государства.

Он также заявил, что Саудовская Аравия всегда готова помочь мировому сообществу в укреплении отношений.