Саудовская Аравия заявила о готовности стать площадкой для встречи РФ и США

Власти Саудовской Аравии готовы предоставить дипломатам из России и США площадку для проведения переговоров. Страна постарается помочь сторонам прийти к договоренностям. Об этом сообщил в беседе с ТАСС местный министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф.