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В России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101, были подняты в воздух в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Источник: Life.ru

«Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что не менее шести бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 ВКС России в эти минуты находятся в воздухе.

Ранее сообщалось, что ВКС России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Самолёты вышли на пусковые рубежи, что спровоцировало масштабную воздушную тревогу на территории Украины. Также сообщается об активном использовании беспилотников-камикадзе «Герань-2» над украинской территорией.