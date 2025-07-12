В России были подняты в воздух стратегические бомбардировщики

«Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что не менее шести бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 ВКС России в эти минуты находятся в воздухе.
Ранее сообщалось, что ВКС России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Самолёты вышли на пусковые рубежи, что спровоцировало масштабную воздушную тревогу на территории Украины. Также сообщается об активном использовании беспилотников-камикадзе «Герань-2» над украинской территорией.