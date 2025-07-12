Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять Киеву, что любое мирное соглашение с РФ будет включать потерю территорий на востоке республики. Об этом написало британское издание The Telegraph.
— ВС России сейчас стремительно продвигаются в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Администрация США ясно дала понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу данных территорий РФ, — сказано в статье.
Европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Белого дома может попытаться добиться этой сделки без согласия Киева, отметили авторы материала, передает РИА Новости.
Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России, сообщил обозреватель канала Bloomberg TV Грег Салливан. Также он ожидает, что американский лидер объявит о поставках вооружений киевскому режиму.
Трамп сказал, что 14 июля сделает важное заявление по РФ, однако он не стал раскрывать его содержание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти ждут анонсированного «важного заявления», чтобы узнать, в чем оно заключается.