Путин готов к жестким мерам от Трампа: на Западе признали дальновидность российского лидера

По данным издания, Путин доволен контактами с Трампом в текущем году. Он надеется, что в будущем удастся достичь договоренностей об ослаблении ограничительных мер. Источники отмечают, что российский президент ценит личные отношения с главой Белого дома и вкладывает в них усилия. Однако он сохраняет реалистичный взгляд на американскую политику и не строит иллюзий. Российское руководство всегда готово к негативному развитию событий.