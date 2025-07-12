Путин готов к жестким мерам от Трампа: на Западе признали дальновидность российского лидера

Президент России Владимир Путин был готов к возможному введению новых санкций со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, Путин доволен контактами с Трампом в текущем году. Он надеется, что в будущем удастся достичь договоренностей об ослаблении ограничительных мер. Источники отмечают, что российский президент ценит личные отношения с главой Белого дома и вкладывает в них усилия. Однако он сохраняет реалистичный взгляд на американскую политику и не строит иллюзий. Российское руководство всегда готово к негативному развитию событий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает важное заявление, которое Дональд Трамп анонсировал на 14 июля. По словам Пескова, Россия внимательно следит за всеми заявлениями американского президента и анализирует их.